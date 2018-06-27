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ЧС-2018: Німеччина не змогла пробитись у плей-оф

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Двома поєдинками завершилися змагання групового етапу чемпіонату світу з футболу у квартеті F, передає УНН.

Головною сенсацією чемпіонату став той факт, що чинний чемпіон світу Німеччина не змогла вийти до стадії плей-оф. У грі з Південною Кореєю команда Льова поступилася 0:2. Причому обидва м'ячі були забиті у ворота "бундестіму" в компенсований арбітром час.

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У паралельній грі Швеція розгромила Мексику 3:0. Голи забивали Аугустінссон, Гранквіст з пенальті та автогол Альвареса.
Таким чином, квартет виграли шведи – 6 очок, з другої позиції до 1/8 фіналу вийшли мексиканці. Німеччина опинилася на дні турнірної таблиці – 3 очки, а корейці треті – 3 бали.

Додамо також, суперники шведів і мексиканців по наступному раунду змагань визначаться після матчів третього туру в групі Е.

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