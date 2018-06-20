ЧС-2018: Іспанія мінімально здолала Іран
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На “Казань Арені” відбувся заключний поєдинок чергового змагального дня чемпіонату світу з футболу — Іспанія та Іран змагалися у другому турі групового раунду в рамках квартету В, передає УНН.
Іспанці мали тотальну перевагу у володінні м’ячем (70 відсотків проти 30), але забити підопічним Йерро вдалося тільки одного разу. Дієго Коста отримав м’яч спиною до воріт, розвернувся з ним в штрафну зону. Далі оборонець Ірану Резаян спробував вибити ігровий снаряд, який влучив у ного Кості та далі потрапив у сітку воріт — 1:0.
Зауважимо, що п’ять із шести останніх перемог на чемпіонатах світу іспанська збірна здобула з рахунком 1:0.
Додамо, що в квартеті В двовладдя — португальці та іспанці мають по 4 очки. Далій йде Іран — 3, і шансів на вихід до плей-оф позбулися марокканці — 0.