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ЧМ-2018: Испания минимально одолела Иран

ЧМ-2018: Испания минимально одолела Иран

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. На “Казань Арене” состоялся заключительный поединок очередного соревновательного дня чемпионата мира по футболу — Испания и Иран соревновались во втором туре группового раунда в рамках квартета В, передает УНН.

Испанцы имели тотальное преимущество во владении мячом (70 процентов против 30), но забить подопечным Йерро удалось только однажды. Коста получил мяч спиной к воротам, развернулся с ним в штрафную. Далее защитник Ирана Резаян попытался выбить игровой снаряд, который попал в ного Кости и дальше попал в сетку ворот — 1:0.

Заметим, что пять из шести последних побед на чемпионатах мира испанская сборная получила со счетом 1:0.

Добавим, что в квартете В двоевластие — португальцы и испанцы имеют по 4 очка. Далее следует Иран — 3, и шансов на выход в плей-офф лишились марокканцы — 0.

Украинские Национальные Новости

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