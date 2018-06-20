ЧМ-2018: Испания минимально одолела Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На “Казань Арене” состоялся заключительный поединок очередного соревновательного дня чемпионата мира по футболу — Испания и Иран соревновались во втором туре группового раунда в рамках квартета В, передает УНН.
Испанцы имели тотальное преимущество во владении мячом (70 процентов против 30), но забить подопечным Йерро удалось только однажды. Коста получил мяч спиной к воротам, развернулся с ним в штрафную. Далее защитник Ирана Резаян попытался выбить игровой снаряд, который попал в ного Кости и дальше попал в сетку ворот — 1:0.
Заметим, что пять из шести последних побед на чемпионатах мира испанская сборная получила со счетом 1:0.
Добавим, что в квартете В двоевластие — португальцы и испанцы имеют по 4 очка. Далее следует Иран — 3, и шансов на выход в плей-офф лишились марокканцы — 0.