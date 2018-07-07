ЧС-2018: Ібрагімович та Бекхем побилися об заклад стосовно матчу Англія - Швеція

“Гей, Девід, якщо англійці пройдуть далі, то я оплачу тобі вечерю в будь-якому ресторані. А якщо збірна Швеції здобуде перемогу, то ти купиш мені все, що я захочу в магазині IKEA”, — йдеться у записі Ібрагімовича.

Колишня зірка світового футболу та збірної Англії не забарився із відповіддю, прийнявши пропозицію шведського бомбардиру: “якщо підопічні Янне Андерссона здобудуть перемогу, то я особисто відвезу тебе в IKEA, де ти зможеш купити все що завгодно для свого нового будинку в Лос-Анджелесі. У разі перемоги збірної Англії ми з тобою скуштуємо фіш-енд-чіпс на найближчому домашньому матчі національної команди на стадіоні “Уемблі”.

Варто відзначити, що Бекхем захищав кольори національної збірної в період з 1996 по 2009 роки (115 проведених поєдинків, 17 голів). Також гравці провели разом один сезон в “ПСЖ” (2012/13).

Додамо, що поєдинок шведів з англійцями пройде сьогодні о 17:00.