ЧМ-2018: Ибрагимович и Бекхэм поспорили относительно матча Англия - Швеция

“Эй, Дэвид, если англичане пройдут дальше, то я оплачу тебе ужин в любом ресторане. А если сборная Швеции одержит победу, то ты купишь мне все, что я хочу в магазине IKEA”, — говорится в записи Ибрагимовича.

Бывшая звезда мирового футбола и сборной Англии не замедлил с ответом, приняв предложение шведского бомбардиру “если подопечные Янне Андерссона одержат победу, то я лично отвезу тебя в IKEA, где ты сможешь купить все что угодно для своего нового дома в Лос-Анджелесе. В случае победы сборной Англии мы с тобой попробуем фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе “Уэмбли”.

Стоит отметить, что Бекхэм защищал цвета национальной сборной в период с 1996 по 2009 годы (115 проведенных поединков, 17 голов). Также игроки провели вместе один сезон в “ПСЖ” (2012/13).

Добавим, что поединок шведов с англичанами пройдет сегодня в 17:00.