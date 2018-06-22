ЧС-2018: Бразилія вирвала перемогу у Коста-Ріки, яка припинила боротьбу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. За участі нідерландського арбітра Бьорна Кейперса відбувся поєдинок другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу у квартеті Е між національними командами Бразилії та Коста-Ріки, передає УНН.

“Селесао” довгий час не могли нічого подіяти з міцним горішком — Коста-Рікою. Лише в додатковий до матчу час одні із фаворитів Мундіалю зуміли двічі розписатися у воротах опонента.

Спочатку найспритнішим і першим на м’ячі у чужій зоні опинився Коутіньо, який одним додиток відправив ігровий снаряд в ціль. Згодом після прострілу Дугласа Кости м’яч в порожні ворота відправив Неймар — 2:0.

Примітно, що Коутіньо визнали кращим гравцем зустрічі.

Додамо також, “селесао” з 4-ма очками очолили групу Е, але у сербів (3) гра в запасі. Коста-Ріка втратила шанси на вихід з групи (0).

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