ЧМ-2018: Бразилия вырвала победу у Коста-Рики, которая прекратила борьбу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. С участием нидерландского арбитра Бьорна Кёйперса состоялся поединок второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете Е между национальными командами Бразилии и Коста-Рики, передает УНН.
“Селесао” долгое время не могли ничего поделать с крепким орешком — Коста-Рикой. Лишь в дополнительное к матчу время одни из фаворитов Мундиаля сумели дважды расписаться в воротах оппонента.
Сначала ловким и первым на мяче в чужой зоне оказался Коутиньо, который одним додиток отправил игровой снаряд в цель. Вскоре после прострела Дугласа Косты мяч в пустые ворота отправил Неймар — 2:0.
Примечательно, что Коутиньо признали лучшим игроком встречи.
Добавим также, “селесао” с 4-мя очками возглавили группу Е, но у сербов (3) игра в запасе. Коста-Рика потеряла шансы на выход из группы (0).