ЧС-2018: Англія розгромила Панаму та вийшла у плей-оф турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Національна збірна Англії оформила другу перемогу на чемпіонаті світу-2018 та пробилася до 1/8 фіналу, передає кореспондент УНН.
У зустрічі проти Панами європейці одразу прийнялися до справи. На 8 хвилині подача з кутового від Тріппьєра завершилася голом Стоунза. До кінця тайму Харрі Кейн реалізував пенальті в верхній кут воріт, Лінгард направив м’яч під поперечину, Стоунз та Кейн оформили дублі, причому останній забив вдруге з пенальті — 5:0.
У другій половині команди обміняли голами. Курйозний м’яч забив Кейн, а за Панаму відзначився Балой — 6:1.
Примітно, що трьома голами і високою активністю в атаці Кейн заслужив приз кращого гравця матчу.
Додамо, що Англія і Бельгія достроково пробилися до плей-оф змагань. У обох колективів по 6 очок. Команди зійдуться в третьому турі аби визначити переможця квартету.