Чотирьом злочинцям-поліцейським у Кропивницькому повідомлено про підозру

«На сьогодні слідчими прокуратури області пред’явлені завершальні підозри чотирьом колишнім працівникам поліції. Підозри пред’явлені за шістьма статтями ККУ. Це - вимагання та отримання неправомірної вигоди, порушення недоторканості житла, катування, крадіжка, перевищення влади, шахрайство. Групі колишніх поліціянтів інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи. В злочинну групу також входила одна фізична особа, яка не є посадовою особою. Цю групу створив та очолював один із керівників міськвідділу ГУ НП в області, в групі були розподілені ролі – організатор, виконавці", - розповів прокурор області.

За словами прокурора, двом членам угрупування обрану міру запобіжного заходу – арешт, ще по двом вирішується питання, яке буде розглядатись найближчим часом судом. Колишні поліцейські звільнені з органів внутрішніх справ.

Нагадаємо, як повідомили у прес-службі СБУ, оперативники спецслужби затримали членів банди ще у липні цього року під час вимагання 200 тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито розбещення неповнолітніх.