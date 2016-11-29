Четырем преступникам-полицейским в Кропивницком сообщено о подозрении

"На сегодня следователями прокуратуры области предъявлены завершающие подозрения четырем бывшим работникам полиции. Подозрения предъявлены по шести статьям УК. Это - вымогательство и получение неправомерной выгоды, нарушение неприкосновенности жилища, пытки, кража, превышение власти, мошенничество. Группе бывших полицейских инкриминируется совершение преступлений в составе организованной преступной группы. В преступную группу также входило одно физическое лицо, которое не является должностным лицом. Эту группу создал и возглавлял один из руководителей горотдела ГУ НП в области, в группе были распределены роли - организатор, исполнители ", - рассказал прокурор области.

По словам прокурора, двум членам группировки избрано меру пресечения - арест, еще по двум решается вопрос, будет рассматриваться в ближайшее время судом. Бывшие полицейские уволены из органов внутренних дел.

Напомним, как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы задержали членов банды еще в июле этого года во время вымогательства 200 тыс. гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за якобы развращения несовершеннолетних.