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Чотирьох осіб з наркотиками затримали на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Кам’янському патрульна поліція вилучила наркотики у чотирьох жителів міста, повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпра, пише УНН-Центр.

Чотирьох осіб з наркотиками затримали на Дніпропетровщині

Патрулюючи територію, інспектори помітили на вулиці Долматова двох підозрілих осіб, які, побачивши поліцейських, різко змінили напрямок руху. Полісмени зупинили чоловіків.

Зазначається, що під час поверхневої перевірки, у громадянина 1984 року народження виявили шприц із рідиною бурого кольору, схожу на наркотичну.

Крім того, згодом на вулиці Невській патрульні виявили ще двох молодих людей з пакунком рослини, схожу на канабіс.

На місце подій було викликано слідчо-оперативну групу.

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