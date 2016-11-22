Чотирьох осіб з наркотиками затримали на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Кам’янському патрульна поліція вилучила наркотики у чотирьох жителів міста, повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпра, пише УНН-Центр.
Патрулюючи територію, інспектори помітили на вулиці Долматова двох підозрілих осіб, які, побачивши поліцейських, різко змінили напрямок руху. Полісмени зупинили чоловіків.
Зазначається, що під час поверхневої перевірки, у громадянина 1984 року народження виявили шприц із рідиною бурого кольору, схожу на наркотичну.
Крім того, згодом на вулиці Невській патрульні виявили ще двох молодих людей з пакунком рослини, схожу на канабіс.
На місце подій було викликано слідчо-оперативну групу.