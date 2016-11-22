Четырех человек с наркотиками задержали на Днепропетровщине
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Каменском патрульная полиция изъяла наркотики в четырех жителей города, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра, пишет УНН-Центр.
Патрулируя территорию, инспекторы заметили на улице Долматова двух подозрительных лиц, которые, увидев полицейских, резко изменили направление движения. Полицейские остановили мужчин.
Отмечается, что во время поверхностной проверки, у гражданина 1984 года рождения обнаружили шприц с жидкостью бурого цвета, похожее на наркотическое.
Кроме того, со временем на улице Невской патрульные обнаружили еще двух молодых людей с пакетом растения, похожего на каннабис.
На место событий была вызвана следственно-оперативная группа.