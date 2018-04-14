Чотири роки АТО: українські війська звільнили майже дві третини Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом чотирьох років проведення антитерористичної операції Збройним силам України та іншим військовим формуванням вдалося звільнити майже дві третини території Донецької та Луганської областей. Про це сказав керівник Антитерористичної операції Михайло Забродський на брифінгу у Краматорську, передає УНН.
"Офіційні статистичні показники проходження АТО, більшість з них відносяться до періоду 2014-2015 років. Тобто, періоду активних бойових дій. Це офіційно визнано і це факт – було звільнено майже дві третини території Донецької та Луганської областей свого часу", - сказав він.
Але основним досягненням, за словами керівника АТО, є формування достатньо ефективного механізму захисту держави.
"Збройні сили продовжують удосконалюватися. Держава витрачає і дає ЗСУ все, що може дати на даний час. Виросло ціле покоління нових фахівців військової справи, які набули реальний бойовий досвід, в тому числі, нове покоління командирів", - зазначив Забродський.
Він запевнив, для ведення бойових дій і виконання бойових завдань у зоні АТО ЗСУ та інші військові відомства забезпечені практично всім, що для цього потрібно.
Нагадаємо, 14 квітня 2014 року тодішній в.о. Президента України, голова ВР Олександр Турчинов увів в дію рішення РНБО від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України". Саме з середини квітня 2014 року почалася антитерористична операція на Донбасі.