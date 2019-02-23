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"Чорноморець" перервав безпрограшну серію "Львову" в чемпіонаті України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Футболісти “Львову” зазнали домашнього фіаско у матчі 19 туру УПЛ проти одного із аутсайдерів — одеського “Чорноморця”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “моряків”.

“Чорноморець” буквально зі старту став грати “першим номером”. “Моряки” багато атакували, виконували “стандарти”, але довго не могли завдати прицільного удару по цілі. На 16-й хвилині захисник господарів на мить випередив Аржанова в “повітрі”, але м’яч влучив у поперечину і покинув поле. Наступного разу каркас воріт був уже на боці одеситів. На 32-й хвилині затяжна атака “моряків” завершилася відмінним проходом Танчика. Не забарився простріл на лінію воротарського, Аржанов переадресував м’яч Гошкодері. Перший удар прийняв на себе захисник, після другого “снаряд” від поперечини залетів за лінію воріт — 1:0.

І другий тайм пройшов під знаком переваги “Чорноморця”. Господарі намагалися атакувати, але найчастіше їх наступальні операції завершувалися нічим. Лише один дальній удар змусив серйозно вступити в гру Литовченко. Ще були нескінченні навіси і кілька спроб бразильців вирішити епізоди індивідуально — тут чудово діяли польові гравці “Чорноморця”.

У той же час одесити досить активно діяли біля воріт “Львова”. Шанси відзначитися втратили Аржанов, Морозюк, Танчик і Мусолітін.

Таким чином, “Чорноморець” здобув впевнену перемогу, яка стала для “моряків” першою виїзною “вікторією” в поточному сезоні — 0:1.

Додамо, у “Львову” закінчилася серія із чотирьох матчів без поразок — 23 пункти і 8 сходинка. “Чорноморець” з 15-ма балами передостанній.

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