"Чорноморець" і "Карпати" розписали нічию у матчі 21-го туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Одесі на стадіоні "Чорноморець" однойменний клуб приймав львівські "Карпати" у поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, передає УНН з посиланням на прес-службу "зелено-білих".
До Одеси львівські "Карпати" вирушили без Артема Федецького (дискваліфікація), Олега Голодюка та Андрія Нестерова (травми), зате із новачками – голкіпером Олексієм Шевченком та опорником Крістіаном Ербесом. Однак до заявки вони не потрапили.
У саму гру втрутилася погода – сніг засипав поле, команди почали з червоним м’ячем. Моментів до перерви було не багато, зате порушень правил та попереджень вистачало сповна. У середині першого тайму "Чорноморець" залишився в меншості. Після того, як Вербний порушив правила проти капітана одеситів Кирила Ковальця.
Зважаючи на важке від снігу поле, командам рідко коли вдавалося вмикати швидкості – переважно суперники атакували позиційно і розраховували на стандарти. Однак створити бодай щось по-справжньому небезпечне так і не змогли.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двома поєдинками стартуватиме 21-й тур УПЛ
У другому таймі і погода не покращилася, і кількість моментів не збільшилася. І все ж "Карпати" були ближчими до того, щоб забити гол. Карраскаль по центру віддав прихований пас на хід Шведу, але Мар'ян пробив просто у голкіпера, який кинувся на перехоплення. Були два шанси в Акулініна, але форвард "моряків" спершу трішки не точно пробив головою після кутового, а згодом не влучив у ворота після дальнього штрафного – 0:0.
Відзначимо, що різниця між командами вимірюється одним пунктом – львів'яни з 19-ма на 9-му рядку, а "Чорноморець" на 11 місці з 18-ма.
Додамо, що в наступному турі на команди очікують протистояння із колективами з топ-3: "Карпати" прийматимуть "Шахтар", а "Чорноморець" протистоятиме "Ворсклі".