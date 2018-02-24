"Черноморец" и "Карпаты" расписали ничью в матче 21-го тура УПЛ

В Одессу львовские “Карпаты” отправились без Артема Федецкого (дисквалификация), Олега Голодюка и Андрея Нестерова (травмы), зато с новичками — голкипером Алексеем Шевченко и опорником Кристианом Эрбес. Однако в заявку они не попали.

В игру вмешалась погода — снег засыпал поле, команды начали играть с красным мячом. Моментов до перерыва было не много, зато нарушений и предупреждений хватало сполна. В середине первого тайма “Черноморец” остался в меньшинстве. После того, как Вербный нарушил правила против капитана одесситов Кирилла Ковальца.

Несмотря на сложное из-за снега поле, командам редко удавалось включать скорости — преимущественно соперники атаковали позиционно и рассчитывали на стандарты. Однако создать хоть что-то по-настоящему опасное так и не смогли.

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Во втором тайме и погода не улучшилась, и количество моментов не увеличилось. И все же “Карпаты” были ближе к тому, чтобы забить гол. Карраскаль по центру отдал скрытый пас на ход шведов, но Марьян пробил прямо в голкипера, который бросился на перехват. Было два шанса у Акулинина, но форвард “моряков” сначала немножко не точно пробил головой после углового, а затем не попал в ворота после дальнего штрафного — 0:0.

Отметим, что разница между командами измеряется одним пунктом — львовяне с 19-ю на 9-й строчке, а “Черноморец” на 11 месте с 18-ю.

Добавим, что в следующем туре команды ожидают противостояния с коллективами из топ-3: “Карпаты” будут принимать “Шахтер”, а “Черноморец” будет противостоять “Ворскле”.