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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59995 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72419 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75288 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106326 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100103 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104391 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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"Черноморец" и "Карпаты" расписали ничью в матче 21-го тура УПЛ

"Черноморец" и "Карпаты" расписали ничью в матче 21-го тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 7728 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Одессе на стадионе "Черноморец" одноименный клуб принимал львовские "Карпаты" в поединке 21-го тура Украинской Премьер-Лиги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "зелено-белых".

В Одессу львовские “Карпаты” отправились без Артема Федецкого (дисквалификация), Олега Голодюка и Андрея Нестерова (травмы), зато с новичками — голкипером Алексеем Шевченко и опорником Кристианом Эрбес. Однако в заявку они не попали.

В игру вмешалась погода — снег засыпал поле, команды начали играть с красным мячом. Моментов до перерыва было не много, зато нарушений и предупреждений хватало сполна. В середине первого тайма “Черноморец” остался в меньшинстве. После того, как Вербный нарушил правила против капитана одесситов Кирилла Ковальца.

Несмотря на сложное из-за снега поле, командам редко удавалось включать скорости — преимущественно соперники атаковали позиционно и рассчитывали на стандарты. Однако создать хоть что-то по-настоящему опасное так и не смогли.

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Во втором тайме и погода не улучшилась, и количество моментов не увеличилось. И все же “Карпаты” были ближе к тому, чтобы забить гол. Карраскаль по центру отдал скрытый пас на ход шведов, но Марьян пробил прямо в голкипера, который бросился на перехват. Было два шанса у Акулинина, но форвард “моряков” сначала немножко не точно пробил головой после углового, а затем не попал в ворота после дальнего штрафного — 0:0.

Отметим, что разница между командами измеряется одним пунктом — львовяне с 19-ю на 9-й строчке, а “Черноморец” на 11 месте с 18-ю.

Добавим, что в следующем туре команды ожидают противостояния с коллективами из топ-3: “Карпаты” будут принимать “Шахтер”, а “Черноморец” будет противостоять “Ворскле”.

Украинские Национальные Новости

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