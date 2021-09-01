"Чорних лісорубів" на чолі з депутатом міськради затримали одеські поліцейські

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. 31 серпня правоохоронці на Одещині затримали членів злочинного угруповання, яке займалося незаконною вирубкою та реалізацією деревини. Серед учасників групи — жителі Одеської та Кіровоградської областей.

Деталі

Частину незаконно зрубаної деревини поставляли на підприємство організатора по виготовленню деревного вугілля. Сума завданих збитків — майже мільйон гривень.

Встановлено, що депутат однієї з міських рад організував діяльність угруповання “чорних лісорубів”. До його складу входили 4 людини — жителі Одеської та Кіровоградської областей. Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі: підбір “персоналу”, їх координація і контроль, вирубка і переробка деревини, перевезення її до місць збуту. Частину продукції реалізовували за підробленими документами, частину поставляли на підприємство організатора з виробництва деревного вугілля.

Поліцейські затримали організатора та чотирьох учасників угруповання. Проведено обшуки за місцями проживання фігурантів, зберігання деревного вугілля і деревини, в транспортних засобах, якими затримані користувалися. Вилучено 205 тис. грн, 178 тис. дол. та 48 тис. євро, деревина, “чорнові записи”, зброю, патрони різного калібру, в тому числі і без маркування.

Депутату міської ради, ім’я якого поки не називається, а також його спільникам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка, перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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