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"Черных лесорубов" во главе с депутатом горсовета задержали одесские полицейские

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. 31 августа правоохранители Одесской области задержали членов преступной группировки, которая занималась незаконной вырубкой и реализацией древесины. Среди участников группы — жители Одесской и Кировоградской областей.

Детали

Часть незаконно срубленной древесины поставляли на предприятие организатора по изготовлению древесного угля. Сумма нанесенного ущерба — почти миллион гривен.

Установлено, что депутат одного из городских советов организовал деятельность группировки “черных лесорубов”. В его состав входили 4 человека — жители Одесской и Кировоградской областей. Между всеми участниками были четко распределены роли: подбор “персонала”, их координация и контроль, вырубка и переработка древесины, перевозки ее к местам сбыта. Часть продукции реализовывали по поддельным документам, часть поставляли на предприятие организатора по производству древесного угля.

Полицейские задержали организатора и четырех участников группировки. Проведены обыски по местам проживания фигурантов, хранения древесного угля и древесины, в транспортных средствах, которыми задержанные пользовались. Изъято 205 тыс. грн, 178 тыс. долл. и 48 тыс. евро, древесина, “черновые записи”, оружие, патроны различного калибра, в том числе и без маркировки.

Депутату городского совета, имя которого пока не называется, а также его сообщникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка, перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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