Чорна п'ятниця: що пропонують гіганти онлайн-шопінгу і як цим скористатися

КИЇВ. 27 листопада. УНН. "Чорна п'ятниця" - кодова назва для того самого дня, коли мало не кожен магазин у всіх куточках Землі пропонує придбати товари зі знижкою. Традиційно "чорною" називають п'ятницю після Дня подяки в США. З неї починається щорічний різдвяний сезон розпродажів. В цьому році чорна п'ятниця припадає на 29 листопада. УНН вирішив з'ясувати, які товари пропонують світові гіганти онлайн-торгівлі і найвідоміші бренди в цей день.

Так, за станом на 27 листопада більшість кращих deals (з англ. - пропозицій) чорної п'ятниці вже відомі. Причому онлайн-магазини пропонують знижки буквально на все - від гаджетів до кухонного начиння, одягу або деталей для автомобіля. Ось деякі з таких deals:

Amazon

Найбільша в світі серед платформ, американська компанія, Amazon, на першій же сторінці виставила свою "найгарячішу" пропозицію - Apple MacBook Air за 699 доларів - знижка в 30% від початкової ціни.

За цю ж ціну і з такою ж знижкою, під час "Чорної п'ятниці" на Amazon можна придбати фотоапарат Canon EOS M50 Kit з набором для створення відео.

Також зі знижкою на платформі можна придбати безліч аксесуарів для дому, наприклад лампу з гімалайської солі за трохи більше 15 доларів.

Amazon пропонує за заниженою ціною величезну кількість БАДів. Так, зі знижкою в 36% платформа пропонує придбати капсули з вмістом Омега-3 за 21 долар. Але УНН в свою чергу не закликає купувати подібні товари, а лише інформує про їхню наявність. І пам'ятайте, що вживати будь-які лікарські засоби варто лише за призначенням лікаря.

eBay

Американська компанія eBay також підготувалася до передноворічних розпродажів. Користуватися сайтом компанії зручно, так як товари розподілені за категоріями. Так, наприклад, в категорії "одяг" можна знайти новенькі кросівки New Balance за 89 доларів - зі знижкою в 49%.

У категорії "ноутбуки і лептопи" можна знайти три категорії Apple MacBook Air зі знижкою в 75%. Правда, кількість товару обмежена, тому придбати комп'ютер встигнуть, скоріше за все, не всі бажаючі.

На eBay, серед інших, є навіть категорія "Зоряні війни", присвячена товарам з символікою улюбленої багатьма кіносаги. Зокрема, за заниженою ціною можна придбати світлові мечі на свій смаки, але кількість моделей також обмежена.

ASOS

Британський інтернет-магазин одягу та косметики ASOS, вирішив не заморочуватись з категоріями та виставив на своєму сайті перелік товарів, чоловічих і жіночих, зі знижкою в 40%, присвятивши це "Чорній п'ятниці".

Хоча список також доповнюється з кожною годиною.

Nike, Adidas, Puma

Спеціалізовані магазини спортивного одягу до "Чорної п'ятниці" також надають різного роду бонуси. Так, в Nike знижки почнуться о 12:00 за східним часом - про це сказано на сайті компанії.

Adidas, з іншого боку, представив цілий перелік на 53 сторінки (2514 одиниць за станом на понеділок 25 лситопада) з одягу, взуття та багатьох інших товарів для всієї родини.

Як пишуть сайти, що спеціалізуються на пошуках кращих deals в "Чорну п'ятницю", Puma в цей день пропонує ціни на взуття, одяг і аксесуари зі знижками, яких не знайти в будь-яку іншу пору року. Правда, на самому сайті така інформація на момент написанні статті була відсутня.

Apple, Samsung

Американська компанія Apple оголосила про свій щорічний чотириденний захід з шопінгу, який почнеться в п'ятницю, 29 листопада. Вона запропонує подарункову карту Apple Store на суму до 200 доларів США на деякі продукти.

Південнокорейська група компаній Samsung, в свою чергу, не скупиться на знижки. Так, лінійка QLED 4k-телевізорів Samsung Q70 до "Чорної п'ятниці" виставлена на продаж, цитуючи повідомлення на сайті, з кращою ціною, що варіюється від 800 до 2,5 тис. доларів, хоча це все одно дорого не дивлячись на те, що знижка і сягає 50% від початкової вартості.

Що купувати на "Чорну п'ятницю"?

- Телевізори, ігрові консолі. Експерти з BlackFriday.com відзначають, що ціни на 4K телевізори, швидше за все, будуть найнижчими в цьому році, а продажі почнуться в день Подяки.

- "Розумні" домашні пристрої падають в ціні в вихідні перед Днем Подяки, особливо на Amazon.

- Ноутбуки і персональні комп'ютери. За словами експертів, "Чорна п'ятниця" для цього - відмінний час, але ще крутіше - дочекатися "Кібер понеділка". У цей час є можливість знайти за найнижчими цінами ноутбуки, настільні та ігрові ПК.

- Відеоігри. На початку цього року з'явилося безліч відмінних відеоігор. Чорна п'ятниця - це можливість для рітейлерів "звільнити місце для врожаю наступного року", пише Business Insider.

- Кухонні прилади. Чорна п'ятниця, як правило, хороший час для покупки невеликих кухонних приладів, включаючи блендери, рисоварки, тостери тощо, вважають американські аналітики.

- Одяг. Рітейлери, зазвичай сильно знижують ціни в "Чорну п'ятницю", але на думку онлайн-шопперов, в деяких випадках варто також потерпіти до "Кібер понеділка".

Що не купувати на "Чорну п'ятницю"?

- Химерні гаджети. Видання New York Times згадує про ховерборд і фіджет-спиннер і застерігає - в "Чорну п'ятницю" зазвичай пропонують великі знижки на модні товари. Наприклад, в цьому році можна побачити запаморочливі знижки на електроскутери. Експерти радять не вестися на знижки, якщо не впевнені, чи буде гаджет дійсно корисний через кілька місяців.

- Тренажери/спортивне обладнання. Так, "Чорна п'ятниця" іноді пропонує ціни, які можуть здатися дуже низькими, наприклад, на бігові доріжки. Але варто пам'ятати, що покупка тренажера ще не означає, що на ньому будуть займатися. Крім того, онлайн-магазини найчастіше пропонують кращі знижки на спортивне спорядження на початку року.

- Меблі. Меблі не є однією з тих категорій товарів, які продаються в святковий сезон, тому в кінці року можна купити їх за кращою ціною, ніж в "Чорну п'ятницю".

- Смартфони останньої моделі. Швидше за все, новітні версії смартфонів не будуть виставлені зі знижками.

Як купувати на "Чорну п'ятницю"?

- Не піддаючись імпульсу. Не варто купувати не потрібну вам річ лише тому, що в п'ятницю вона дешевше, ніж була в четвер. Варто обміркувати покупки заздалегідь, а краще - скласти список.

- Провести дослідження ринку заздалегідь. У сучасному світі у кожного магазину є свій сайт, де швидше за все можна дізнатися про пропозиції "Чорної п'ятниці" і "Кібер понеділка".

- Відстежувати знижки за допомогою цінових трекерів. Про те, що це і як ними користуватися, читайте в статті УНН "Чорна п'ятниця": вдалий день для покупок або суцільний обман.



