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Чёрная пятница: что предлагают гиганты онлайн-шопинга и как этим воспользоваться

Чёрная пятница: что предлагают гиганты онлайн-шопинга и как этим воспользоваться

Киев  •  УНН

 • 82696 просмотра

Главное в этом нелегком деле сохранять спокойствие 

КИЕВ. 27 ноября. УНН. “Чёрная пятница” — кодовое название для того самого дня, когда чуть ли не каждый магазин во всех уголках Земли предлагает приобрести товары по скидке. Традиционно “чёрной” называют пятницу после Дня благодарения в США. С неё начинается ежегодный рождественский сезон распродаж. В этом году чёрная пятница приходится на 29 ноября. УНН решил выяснить, какие товары предлагают мировые гиганты онлайн-торговли и самые известные бренды в этот день.

Так, по состоянию на 27 ноября большая часть лучших deals (с англ. — предложений) чёрной пятницы уже известны. Причем онлайн-магазины предлагают скидки буквально на всё — от гаджетов до кухонной утвари, одежды или деталей для автомобиля. Вот некоторые из таких deals:
Amazon

Крупнейшая в мире среди платформ, американская компания, Amazon, на первой же странице выставила своё самое “горячее” предложение — Apple MacBook Air за 699 долларов — скидка в 30% от начальной цены. 

За эту же цену и с такой же скидкой, во время “Чёрной пятницы” на Amazon можно приобрести фотоаппарат Canon EOS M50 Kit с набором для создания видео. 

Также со скидкой на платформе можно приобрести множество аксессуаров для дома, например лампу из гималайской соли за чуть более 15 долларов. 

Amazon предлагает по заниженной цене огромное количество БАДов. Так, со скидкой в 36% платформа предлагает приобрести капсулы с содержанием Омега-3 за 21 доллар. Но УНН в свою очередь не призывает покупать подобные товары, а лишь информирует об их наличии. И помните, что принимать любые лекарственные средства стоит лишь по назначению врача.

eBay
Американская компания eBay также подготовилась к предновогодним распродажам. Пользоваться сайтом компании удобно, так как товары распределены по категориям. Так, например, в категории “одежда” можно найти новенькие кроссовки New Balance за 89 доларов — со скидкой в 49%. 

В категории “ноутбуки и лептопы” можно найти три категории Apple MacBook Air со скидкой в 75%. Правда, количество товара ограниченное, так что приобрести компьютер успеют, скорее всего, не все желающие. 

На eBay, среди прочих, есть даже категория “Звёздние воины”, посвященная товарам с символикой любимой многими киносаги. В частности, по заниженной цене можно приобрести световые мечи на свой вкус, но количество моделей также ограничено. 

ASOS

Британский интернет-магазин одежды и косметики ASOS, не заморачиваясь с категориями, выставил на своём сайте перечень товаров, мужских и женских, со скидкой в 40%, приуроченной “Чёрной пятнице”. 

Хотя список также дополняется с каждым часом.

Nike, Adidas, Puma

Специализированные магазины спортивной одежды к “Чёрной пятнице” также предоставляют различного рода бонусы. Так, в Nike скидки начнутся в 12:00 по восточному времени — об этом сказано на сайте компании

Adidas, с другой стороны, представил целый перечень на 53 страницы (2514 единиц по состоянию на понедельник) из одежды, обуви и многих других товаров для всей семьи. 

Как пишут сайты, специализирующиеся на поисках лучших deals в “Чёрную пятницу”, Puma в этот день предлагает цены на обувь, одежду и аксессуары со скидками, которых не найти в любое другое время года. Правда, на самом сайте такая информация на ммомент написании статьи отсутствовала.

Apple, Samsung

Американская компания Apple объявила о своем ежегодном четырехдневном мероприятии по шоппингу, которое начнется в пятницу, 29 ноября. Она предложит подарочную карту Apple Store на сумму до 200 долларов США на некоторые продукты. 

Южнокорейская группа компаний Samsung, в свою очередь, не скупится на скидки. Так, линейка QLED 4k-телевизоров Samsung Q70 к “Черной пятнице” выставлена на продажу, цитируя сообщение на сайте, с лучшей ценой, варьирующейся от 800 до 2,5 тыс. долларов, хотя это всё равно дороговато. Хотя скидка и достигает 50% от первоначальной стоимости. 

Что покупать на “Черную пятницу”?

— Телевизоры, игровые консоли. Эксперты с BlackFriday.com отмечают, что цены на 4K телевизоры, скорее всего, будут самыми низкими в этом году, а продажи начнутся в день Благодарения.

— “Умные” домашние устройства падают в цене в выходные перед Днём Благодарения, особенно на Amazon.

— Ноутбуки и персональные компьютеры. По словам экспертов, “Черная пятница” для этого — отличное время, но ещё круче — дождаться “Кибер понедельника”. В это время есть возможность найти по самым низким ценам ноутбуки, настольные и игровые ПК.

— Видеоигры. В начале этого года появилось множество отличных видеоигр. Черная пятница — это возможность для ритейлеров “освободить место для урожая следующего года”, пишет Business Insider.

— Кухонные приборы. Черная пятница, как правило, хорошее время для покупки небольших кухонных приборов, включая блендеры, рисоварки, тостеры и тому подобное, считают американские аналитики.

— Одежда. Ритейлеры, обычно сильно снижают цены в “Черную пятницу”, но по мнению онлайн-шопперов, в некоторых случаях стоит также потерпеть до “Кибер понедельника”.

Что не покупать на “Черную пятницу”?

— Причудливые гаджеты. Издание New York Times вспоминает о ховербордах и фиджет-спиннерах и предостерегает — в “Черную пятницу” обычно предлагают большие скидки на модные товары. Например, в этом году можно увидеть умопомрачительные скидки на электроскутеры. Эксперты советуют не вестись на скидки, если не уверены, будет ли гаджет действительно полезен через несколько месяцев.

— Тренажеры/спортивное оборудование. Так, “Черная пятница” иногда предлагает цены, которые могут показаться очень низкими, к примеру, на беговые дорожки. Но стоит помнить, что покупка тренажера ещё не означает, что на нем будут заниматься. Кроме того, онлайн-магазины чаще всего предлагают лучшие скидки на спортивное снаряжение в начале года.

— Мебель. Мебель не является одной из тех категорий товаров, которые продаются в праздничный сезон, поэтому в конце года можно купить её по лучшей цене, чем в “Черную пятницу”.

— Смартфоны последней модели. Скорее всего, новейшие версии смартфонов не будут выставлены со скидками.
Как покупать на “Черную пятницу”?

— Не поддаваясь импульсу. Не стоит покупать не нужную вам вещь лишь потому, что в пятницу она дешевле, чем была в четверг. Стоит обдумать покупки заранее, а лучше — составить список.

— Провести исследование рынка заранее. В современном мире у каждого магазина есть свой сайт, где скорее всего можно узнать о предложениях “Черной пятницы” и “Кибер понедельника”.

— Отслеживать скидки с помощью ценовых трекеров. О том, что это и как ими пользоваться, читайте в статье УНН “Черная пятница”: удачный день для покупок или сплошной обман.

Украинские Национальные Новости

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