Чоловіку, який неодноразово "мінував" адмінбудівлі у Києві, оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За погодженням Київської місцевої прокуратури оголошено про підозру 67-річному чоловіку, який систематично повідомляв правоохоронців про “замінування” адміністративних будівель у столиці. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Так, 9 січня поточного року, знаходячись за місцем свого проживання, чоловік зі стаціонарного телефону зробив низку неправдивих повідомлень по спецлінії “102” про замінування приміщень Святошинської РДА та Святошинського управління поліції.
Правоохоронці затримали псевдомінера. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян) та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Також перевіряється причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.
З метою виключення сумнівів щодо осудності зловмисника йому буде призначено судово-психіатричну експертизу. За вчинене йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.