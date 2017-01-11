Мужчине, который неоднократно "минировал" админздания в Киеве, объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По согласованию Киевской городской прокуратуры объявлено о подозрении 67-летнему мужчине, который систематически сообщал правоохранителям о "заминировании" административных зданий в столице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Так, 9 января текущего года, находясь по месту своего жительства, человек со стационарного телефона сделал ряд ложных сообщений по спецлинии "102" о заминировании помещений Святошинской РГА и Святошинского управления полиции.
Правоохранители задержали псевдоминера. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Также проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.
С целью исключения сомнений относительно вменяемости злоумышленника ему назначен судебно-психиатрическую экспертизу. За совершенное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.