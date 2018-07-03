Чоловіку в Кропивницькому повідомили про підозру в побитті депутата
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 липня. УНН. У Кропивницькому чоловікові повідомили про підозру в побитті депутата міської ради. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
“Інцидент мав місце 24 червня 2018 року між приватною особою та депутатом біля адвокатського офісу останнього. 39-річний чоловік наніс три удари кулаком в область грудної клітини депутата. Наразі йому оголошено підозру за ч.2 ст.350 КК України”, — йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.350 (погроза або насильство щодо службової особи) КК Україн.
Слідство триває.
Як повідомляв УНН, 26 червня в Кропивницькому депутат заявив про побиття.