Чоловіку в Кропивницькому повідомили про підозру в побитті депутата

“Інцидент мав місце 24 червня 2018 року між приватною особою та депутатом біля адвокатського офісу останнього. 39-річний чоловік наніс три удари кулаком в область грудної клітини депутата. Наразі йому оголошено підозру за ч.2 ст.350 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.350 (погроза або насильство щодо службової особи) КК Україн.

Слідство триває.

Як повідомляв УНН, 26 червня в Кропивницькому депутат заявив про побиття.