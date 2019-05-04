Чоловіки півроку постачали в аптеки фальсифікований спирт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Правоохоронці затримали групу осіб, які постачали в аптеки та медзаклади на території Івано-Франківської та інших областей фальсифікований спирт, який виготовляли і розливали в антисанітарних умовах. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Операція по затриманню відбулася в ході раніше розпочатого кримінального провадження за п.2 ст.321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці затримали трьох мешканців Івано-Франківська (віком від 25 до 30 років), які півроку незаконно збували етиловий спирт в аптеках та в медичних закладах Прикарпаття і сусідніх областях.
Встановлено, що затримані розфасовували спирт в одному із гаражних кооперативів в Івано-Франківську. Спирт, який використовувався людьми для дезінфекції, зловмисники розливали в антисанітарних умовах та без спеціального обладнання.
Підозрюваних затримали "на гарячому", коли вони переправляли в іншу область 200 ящиків з 10 тисячами пляшками етилового спирту. Двоє із затриманих раніше судимі за майнові злочини. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Україні вилучили 2 тонни алкогольного фальсифікату.