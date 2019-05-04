Чоловіки півроку постачали в аптеки фальсифікований спирт

КИЇВ. 4 травня. УНН. Правоохоронці затримали групу осіб, які постачали в аптеки та медзаклади на території Івано-Франківської та інших областей фальсифікований спирт, який виготовляли і розливали в антисанітарних умовах. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.