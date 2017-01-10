Чоловіка жорстоко вбили в Івано-Франківську

Як зазначив правоохоронець сьогодні, 10 січня, на щотижневій оперативній нараді, було оглянуто місце події, проведена низка заходів і затримано осіб, які вчинили злочин.

На цей момент їм обирається міра запобіжного заходу і незабаром справу передадуть до суду.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, жителька Миколаївщини лопатою "виховувала" доньку та 10-місячного онука.