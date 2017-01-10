Чоловіка жорстоко вбили в Івано-Франківську
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КИЇВ. 10 січня. УНН. Працівники КП “Теплокомуненерго” під час обходу у підвалі по вул. Гната Хоткевича в Івано-Франківську 4 січня виявили труп невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Підозрювані у вбивстві затримані. Про це повідомляє УНН з посиланням на заступника начальника Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області Володимира Гаврилаш.
Як зазначив правоохоронець сьогодні, 10 січня, на щотижневій оперативній нараді, було оглянуто місце події, проведена низка заходів і затримано осіб, які вчинили злочин.
На цей момент їм обирається міра запобіжного заходу і незабаром справу передадуть до суду.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, жителька Миколаївщини лопатою "виховувала" доньку та 10-місячного онука.