Мужчину жестоко убили в Ивано-Франковске

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Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 10 января. УНН. Работники КП "Теплокоммунэнерго" во время обхода в подвале по ул. Гната Хоткевича в Ивано-Франковске 4 января обнаружили труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемые в убийстве задержаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя начальника Ивано-Франковского отдела полиции ГУ НП в Ивано-Франковской области Владимира Гаврилаша.

Как отметил правоохранитель сегодня, 10 января, на еженедельном оперативном совещании, было осмотрено место происшествия, проведен ряд мероприятий и задержаны лица, совершившие преступление.

На данный момент им выбирают меру пресечения и вскоре дело передадут в суд.

Напомним, как сообщал УНН, жительница Николаева лопатой "воспитывала" дочь и 10-месячного внука.

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