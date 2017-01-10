Мужчину жестоко убили в Ивано-Франковске
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 10 января. УНН. Работники КП "Теплокоммунэнерго" во время обхода в подвале по ул. Гната Хоткевича в Ивано-Франковске 4 января обнаружили труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемые в убийстве задержаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя начальника Ивано-Франковского отдела полиции ГУ НП в Ивано-Франковской области Владимира Гаврилаша.
Как отметил правоохранитель сегодня, 10 января, на еженедельном оперативном совещании, было осмотрено место происшествия, проведен ряд мероприятий и задержаны лица, совершившие преступление.
На данный момент им выбирают меру пресечения и вскоре дело передадут в суд.
Напомним, как сообщал УНН, жительница Николаева лопатой "воспитывала" дочь и 10-месячного внука.