Мужчину жестоко убили в Ивано-Франковске

Как отметил правоохранитель сегодня, 10 января, на еженедельном оперативном совещании, было осмотрено место происшествия, проведен ряд мероприятий и задержаны лица, совершившие преступление.

На данный момент им выбирают меру пресечения и вскоре дело передадут в суд.

Напомним, как сообщал УНН, жительница Николаева лопатой "воспитывала" дочь и 10-месячного внука.