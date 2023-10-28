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Чоловік здійснив напад з ножем у центрі Києва: його затримали і оголосили підозру

Київ • УНН

 • 94295 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Столична поліція затримала та повідомила про підозру чоловіку, що вдарив іншого ножем на вулиці Хрещатик у центрі Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на службу поліції Києва.

Чоловік здійснив напад з ножем у центрі Києва: його затримали і оголосили підозру

Цитата

«Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку, який на Хрещатику вдарив ножем незнайомця. Між двома молодиками виник словесний конфлікт, у результаті якого одного з чоловіків доставлено до лікарні з ножовим пораненням, іншого – затримано та йому загрожує до 8 років ув’язнення», - повідомляє поліція Києва.

Деталі

Вчора ввечері до столичної поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлений чоловік із колото-різаною раною черевної порожнини. Слідчо-оперативна група Печерського управління поліції прибула на місце події.

За словами начальника Печерського управління поліції Андрія Дуброви, словесний конфлікт на вулиці Хрещатик між двома чоловіками привів до того, що один із чоловіків дістав ніж та завдав удар іншому.

«Після скоєного нападник втік з місця події. Оперативники за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин, 1997 року народження», - розповів правоохоронець.

Протягом години поліцейські зупинили підозрюваного на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Володимирська. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нападника знаряддя вчинення злочину – ніж.

Згідно з офіційним повідомленням, 26-річного фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Суд вирішує про обрання йому запобіжного заходу.

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