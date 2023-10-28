Мужчина совершил нападение с ножом в центре Киева: его задержали и объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Столичная полиция задержала и сообщила о подозрении мужчине, который ударил другого ножом на улице Крещатик в центре Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на службу полиции Киева.
Цитата
"Столичные следователи сообщили о подозрении мужчине, который на Крещатике ударил ножом незнакомца. Между двумя молодыми людьми возник словесный конфликт, в результате которого один из мужчин доставлен в больницу с ножевым ранением, другой – задержан и ему грозит до 8 лет заключения", - сообщает полиция Киева.
Детали
Вчера вечером в столичную полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с колото-резаной раной брюшной полости. Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции прибыла на место происшествия.
По словам начальника Печерского управления полиции Андрея Дубровы, словесный конфликт на улице Крещатик между двумя мужчинами привел к тому, что один из мужчин достал нож и нанес удар другому.
«После содеянного нападавший скрылся с места происшествия. Оперативники с помощью аналитиков сектора криминального анализа установили личность злоумышленника. Им оказался киевлянин, 1997 года рождения», - рассказал правоохранитель.
В течение часа полицейские остановили подозреваемого на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Владимирская. Во время обыска правоохранители изъяли у нападавшего орудие совершения преступления – нож.
Согласно официальному сообщению, 26-летнего фигуранта правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Следователи сообщили задержанному о подозрении. Суд решает об избрании ему меры пресечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина напал с ножом на 13-летнего ребенка, мальчик в больнице с порезанным горлом