Чоловік, який впав на колії у київському метро, загинув

За попередніми данними, чоловік 1962 року народження сам стрибнув на колії на станції метро "Дарниця", відомо, що загиблий знаходився на платформі разом зі своєю матір’ю.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції та лікарі. Прибувши на виклик, лікарі швидкої допомоги констатувала смерть чоловіка", - повідомили у прес-службі.

Правоохороні органи з’ясовують всі обставини події та опитують очевидців.

"Рух поїздів було зупинено на деякий час. Тіло чоловіка направили на експертизу для остаточного встановлення причини смерті", - зазначили у прес-службі.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені відомості внесено до Журналу єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться подальша перевірка.

Як повідомляв УНН, в Київському метрополітені на станції метро "Дарниця" чоловік впав на рельси, через що був призупинений рух на червоній гілці.