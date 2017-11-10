Мужчина, который упал на рельсы в киевском метро, ​​погиб

По предварительным данным, мужчина 1962 года сам прыгнул на рельсы на станции метро "Дарница", известно, что погибший находился на платформе вместе со своей матерью.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции и врачи. Прибыв на вызов, врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев.

"Движение поездов было остановлено на некоторое время. Тело мужчины направили на экспертизу для окончательного установления причины смерти", - отметили в пресс-службе.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене сведения внесены в журнал единого реестра досудебных расследований. Проводится проверка.

Как сообщал УНН, в Киевском метрополитене на станции метро "Дарница" человек упал на рельсы, из-за чего было приостановлено движение на красной ветке.