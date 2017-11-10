Мужчина, который упал на рельсы в киевском метро, погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Мужчина, который упал на рельсы на столичной станции метро "Дарница" погиб. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева, передает УНН.
По предварительным данным, мужчина 1962 года сам прыгнул на рельсы на станции метро "Дарница", известно, что погибший находился на платформе вместе со своей матерью.
"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции и врачи. Прибыв на вызов, врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев.
"Движение поездов было остановлено на некоторое время. Тело мужчины направили на экспертизу для окончательного установления причины смерти", - отметили в пресс-службе.
Следственным отделом управления полиции в метрополитене сведения внесены в журнал единого реестра досудебных расследований. Проводится проверка.
Как сообщал УНН, в Киевском метрополитене на станции метро "Дарница" человек упал на рельсы, из-за чего было приостановлено движение на красной ветке.