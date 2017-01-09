Чоловік вбив власну дружину у Житомирі, а потім намагався вчинити самогубство

Подія сталась вчора пізно ввечері. За попередніми даними між чоловіком 1957 року народження та його дружиною виник сімейний конфлікт на грунті ревнощів.

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Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік наніс свої дружині тілесні ушкодження, які виявились несумісними з життям.

Пенсіонер намагався звести рахунки із власним життям, перерізавши собі вени – чоловіка доставили до травматологічного відділення лікарні.