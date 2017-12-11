Чоловік у Тернопільській області викрав трактор і почистив дороги від снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Чоловік у Великих Дедеркал Шумського району Тернопільської області викрав трактор Т-40 і за кермом у нетверезому стані розчистив дороги від снігу, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.
"До правоохоронців звернулися жителі Великих Дедеркал Шумського району про те, що їхній односелець роз’їжджає на тракторі в нетверезому стані. Поліцейські групи швидкого реагування виїхали на місце події і застали водія трактора Т-40 за кермом у нетверезому стані. До того ж горе-водій зізнався, що транспортний засіб він викрав," - йдеться в повідомленні.
З’ясували, що трактор належить Великодедеркалівському комунальному господарству. Керівник підприємства впізнав крадія, адже той раніше працював у них.
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"Напередодні крадіжки зловмисник добряче хильнув. "Під градусом" вирішив зробити добро для односельців – розчистити дороги від снігу. Пішов до гаража комунального господарства, забрав звідти трактор і гайда вулицями. Там його й застали правоохоронці," - додали у відомстві.
Зловмисникові інкримінують частину 2 статті 289 ККУ. Триває досудове розслідування.