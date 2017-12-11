Мужчина в Тернопольской области угнал трактор и почистил дороги от снега

"К правоохранителям обратились жители Великих Дедеркалах Шумского района о том, что их односельчанин разъезжает на тракторе в нетрезвом состоянии. Полицейские группы быстрого реагирования выехали на место происшествия и застали водителя трактора Т-40 за рулем в нетрезвом состоянии. К тому же горе водитель признался, что транспортное средство он похитил", - говорится в сообщении.

Выяснили, что трактор принадлежит Великодедеркаливському коммунальному хозяйству. Руководитель предприятия узнал вора, ведь тот раньше работал у них.

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"Накануне кражи злоумышленник выпил. "Под градусом" решил сделать добро для односельчан - расчистить дороги от снега. Пошел в гараж коммунального хозяйства, забрал оттуда трактор и айда по улицам. Там его и застали стражи порядка", - добавили в ведомстве.

Злоумышленнику инкриминируют часть 2 статьи 289 УК. Продолжается досудебное расследование.