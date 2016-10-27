Чоловік потонув у Десні на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Сумщині рятувальники підняли на поверхню тіло 66-річного чоловіка, який потонув у річці Десна. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Сумській області.
Так, 26 жовтня о 10:45 до рятувальників у Новгород-Сіверському районі від працівників Національної поліції надійшло повідомлення, що в р. Десна біля с. Араповичі було виявлено та піднято на поверхню тіло 66-річного мешканця м. Шостка Сумської області.
Наразі правоохоронні органи з’ясовують причини та обставини трагедії.