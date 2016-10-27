Мужчина утонул в Десне в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Сумской области спасатели подняли на поверхность тело 66-летнего мужчины, который утонул в реке Десна. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Сумской области.
Так, 26 октября в 10:45 спасателям в Новгород-Северском районе от работников Национальной полиции поступило сообщение, что в р. Десна возле с. Араповичи было обнаружено и поднято на поверхность тело 66-летнего жителя Шостки Сумской области.
Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства трагедии.