Мужчина утонул в Десне в Сумской области

Так, 26 октября в 10:45 спасателям в Новгород-Северском районе от работников Национальной полиции поступило сообщение, что в р. Десна возле с. Араповичи было обнаружено и поднято на поверхность тело 66-летнего жителя Шостки Сумской области.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства трагедии.