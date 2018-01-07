Чоловік помер після вибуху біля метро в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Чоловік помер у лікарні від поранень, отриманих внаслідок вибуху біля станції метро Varby Gard у Стокгольмі. Про це повідомляє Aftonbladet з посиланням на поліцію, передає УНН.
“Чоловік, який отримав серйозні поранення після того, як підняв предмет із землі, згодом помер від травм. Про це повідомила поліція о 14:30”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 7 січня чоловік і жінка отримали поранення і були госпіталізовані внаслідок вибуху біля станції метро Varby Gard у Стокгольмі.
За інформацією поліції, 60-річний чоловік підняв предмет із землі, який потім вибухнув.
За даними Aftonbladet, вибухнула ручна граната, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Правоохоронці наголосили, що вибух не пов’язаний з тероризмом.