Чоловік погрожував вибухівкою у ломбарді на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Мелітополі до ломбарду, розташованому на центральному проспекті міста, зайшов чоловік з коробкою та повідомив, що у ній вибухівка. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції України у Запорізькій області Олег Золотоноша у Facebook, передає УНН.
При цьому невідомий не висував ніяких вимог, а просто залишив приміщення. Співробітниця ломбарду викликала поліцію.
Прибувши на місце події, поліцейські разом із співробітниками СБУ та вибухотехніками евакуювали громадян та перевірили зміст залишеної коробки. У ній вибухової речовини не виявилось.
“Багато сил і засобів правоохоронців задіяні при ліквідації такого роду аварій, але ці заходи необхідні для забезпечення безпеки наших громадян. Лжемінер буде обов’язково затриманий і отримає свій термін”, — повідомив О.Золотоноша.
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