Чоловік під час сварки із співмешканкою підірвав гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У місті Свалява Закарпатської області чоловік підірвав гранату під час сварки із співмешканкою. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.
“На лінію "102“ надійшло повідомлення про сімейну сварку в Сваляві. Працівники поліції, які прибули на місце події, встановили, що 36-річний чоловік посварився зі своєю 23-річною співмешканкою. Жінка втекла від нього до знайомих, проте підозрюваний знайшов її, прийшов та продовжив конфлікт. Він дістав гранату та став погрожувати. Після цього чоловік кинув її з будинку в двір, де вона вибухнула”, — йдеться у повідомленні.
Марка гранати встановлюється, як і обставини, як вона потрапила до свалявчанина. Від вибуху ніхто не постраждав.
Управління поліції охорони спільно зі слідчо-оперативною групою та дільничним офіцером поліції прибули одразу після інциденту, тому зловмиснику не вдалося втекти.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) кримінального кодексу України.
Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом вибуху в житловому будинку у Львові, внаслідок якого загинув чоловік і жінка отримала поранення.