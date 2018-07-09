Чоловік під час сварки із співмешканкою підірвав гранату

“На лінію "102“ надійшло повідомлення про сімейну сварку в Сваляві. Працівники поліції, які прибули на місце події, встановили, що 36-річний чоловік посварився зі своєю 23-річною співмешканкою. Жінка втекла від нього до знайомих, проте підозрюваний знайшов її, прийшов та продовжив конфлікт. Він дістав гранату та став погрожувати. Після цього чоловік кинув її з будинку в двір, де вона вибухнула”, — йдеться у повідомленні.

Марка гранати встановлюється, як і обставини, як вона потрапила до свалявчанина. Від вибуху ніхто не постраждав.

Управління поліції охорони спільно зі слідчо-оперативною групою та дільничним офіцером поліції прибули одразу після інциденту, тому зловмиснику не вдалося втекти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом вибуху в житловому будинку у Львові, внаслідок якого загинув чоловік і жінка отримала поранення.