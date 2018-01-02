Чоловік на Житомирщині погрожував пасажирам автобуса муляжем гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Житомирщині нетверезий чоловік погрожував муляжем гранати пасажирам рейсового автобуса, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.
Вимушену зупинку через погрози неадекватного пасажира водій автобуса міжнародного сполучення здійснив сьогодні вночі на автодорозі "Київ-Чоп".
На місце події прибули поліціянти, які з’ясували, що чоловік сів до салону транспортного засобу, що прямував до столиці, у м. Львові і уже за годину-другу почав чіплятись до інших пасажирів та керманичів. Коли пасажири та водії почали втихомирювати чоловіка, він дістав предмет схожий на гранату.
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Поліцейські затримали неадекватного пасажира. Він виявився 21-річним жителем столиці.
Як виявилось, у крові чоловіка було 1,7 проміле алкоголю, окрім того, правоохоронці з'ясували, що предмет схожий на гранату РГД-5 є муляжем.
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"За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Усіх очевидців інциденту було доставлено до відділення поліції для фіксації обставин події. За кілька годин потому автобус разом з пасажирами продовжив свій маршрут", - повідомляють у поліції.