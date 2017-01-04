Чоловік на Одещині застрелив знайомого з рушниці

Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що біля бару в селі Крива Балка, після сварки 41-річний мешканець села Успенівка Саратського району на ґрунті неприязних відносин вистрелив із рушниці в 24-річного жителя села Крива Балка Саратського району.

Дорогою до лікарні постраждалий помер. Правоохоронці затримали зловмисника.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тіло загиблого направлено на судово-медичне дослідження.