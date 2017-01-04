Мужчина в Одесской области застрелил знакомого из ружья

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что возле бара в селе Кривая Балка, после ссоры 41-летний житель села Успеновка Саратского района на почве неприязненных отношений выстрелил из ружья в 24-летнего жителя села Кривая Балка Саратского района.

По дороге в больницу пострадавший скончался. Правоохранители задержали злоумышленника.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего направлено на судебно-медицинское исследование.