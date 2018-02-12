Чоловік через власну необережність спалив себе в автомобілі на Вінничині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Вінницькій області чоловік через власну необережність спалив себе у власному автомобілі. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.
“11 лютого у селі Велика Мочулка Теплицького району у автомобілі "Daewoo Lanos" згорів його власник. Попередньо встановлено, що машина загорілась внаслідок необережного поводження з цигаркою її господаря. Слідчим відділенням поліції розпочато досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Як розповів начальник теплицької поліції Віктор Пірус, близько 5.00 до поліції надійшло повідомлення, що у с. Велика Мочулка на вул. Лісовій горить автомобіль. Коли рятувальники загасили пожежу, у салоні машини був виявлений мертвим її власник — 55-річний житель Черкаської області.
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Опитавши свідків, слідчо-оперативною групою на місті події було встановлено, що у Теплицький район потерпілий приїхав до товаришів. Напередодні трагедії вони разом розпивали спиртні напої.
Попередньо, пожежа виникла внаслідок паління цигарки загиблим у салоні автомобіля.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Слідством призначено проведення ряду експертиз, за результатами яких буде встановлена причина загорання машини та смерті потерпілого.