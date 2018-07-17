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Кількість отруєних серед відвідувачів кафе у Львові продовжує зростати

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 липня. УНН. Кількість людей, які звернулись до медичних закладів із симтомами отруєння після відвідання кафе у центрі Львова, зросла до 29 осіб. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

"Станом на 17:00 16 липня всього за допомогою звернулось 29 осіб (із них 1 дитина), з них госпіталізовано 27 осіб, виписано із ЛОІКЛ (Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, - ред.) – 8 осіб, в стаціонарі залишається 19 осіб. 2 особи (1 дитина 17 років) відмовилися від госпіталізації і перебувають на амбулаторному лікуванні",- проінформували в департаменті.

Нагадаємо, масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" у Львові. За фактом отруєння правоохоронці проводять перевірку

Згодом кількість отруєних серед відвідувачів закладу швидкого харчування зросла до 25 осіб

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