Количество отравившихся среди посетителей кафе во Львове продолжает расти

"По состоянию на 17:00 16 июля всего за помощью обратились 29 человек (из них 1 ребенок), из них госпитализированы 27 человек, выписаны из ЛОИКБ (Львовская областная инфекционная клиническая больница, - ред.) - 8 человек, в стационаре остается 19 человек. 2 человека (1 ребенок 17 лет) отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении", - проинформировали в департаменте.

Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове. По факту отравления правоохранители проводят проверку.

Впоследствии количество отравленных среди посетителей заведения быстрого питания возросло до 25 человек.