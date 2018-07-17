Количество отравившихся среди посетителей кафе во Львове продолжает расти
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 июля. УНН. Количество людей, которые обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления после посещения кафе в центре Львова, выросло до 29 человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"По состоянию на 17:00 16 июля всего за помощью обратились 29 человек (из них 1 ребенок), из них госпитализированы 27 человек, выписаны из ЛОИКБ (Львовская областная инфекционная клиническая больница, - ред.) - 8 человек, в стационаре остается 19 человек. 2 человека (1 ребенок 17 лет) отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении", - проинформировали в департаменте.
Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове. По факту отравления правоохранители проводят проверку.
Впоследствии количество отравленных среди посетителей заведения быстрого питания возросло до 25 человек.