У Маріуполі чиновниця вимагала 1,5 тис. дол. хабаря від людини з інвалідністю

"19-річний чоловік, який є інвалідом дитинства, був направлений до ОМСЕК для підтвердження медичного діагнозу та встановлення групи інвалідності. Під час проходження медичної комісії 43-річна посадовець повідомила громадянину про те, що він не може розраховувати на встановлення безстрокової 3-ї групи інвалідності. Проте питання можна вирішити за допомогою грошей. За свої "послуги" жінка вимагала 1500 доларів США", - зазначено у повідомленні.

Розуміючи протиправність вимог жінки, громадянин звернувся до правоохоронців. Було вирішено спіймати хабарницю "на горячому". Того ж дня жінка подзвонила своєму чоловікові, аби саме через нього і відбулась передача частини хабара у розмірі 1 тис. доларів. Під час обшуку кошти було вилучено.

Наразі вирішується питання щодо відкриття стосовно жінки кримінального провадження за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у СБУ повідомили подробиці затримання двох керівників відділу архітектури і містобудування та відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції виконавчого комітету однієї з міських рад Київської області при отриманні хабара.