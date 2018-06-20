Чиновників сільради з Кіровоградщини посадили під домашній арешт
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура оголосила підозру двом посадовцям сільської ради Кіровоградської області, викритим на хабарі. Суд обрав їм запобіжний західу вигляді домашнього арешту. Про це повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області.
"Прокуратура Кіровоградської області повідомила про підозру землевпоряднику та депутату однієї із сільських рад регіону за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене у співучасті", – йдеться в повідомленні.
За клопотанням прокуратури їм обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Посадовці вимагали та отримали від місцевого жителя 900 доларів США за сприяння в орендуванні земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Після отримання обумовленої суми 7 червня 2018 року підозрюваних затримали правоохоронці.
Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в області за процесуального керівництва прокуратури.
Нагадаємо, голову РДА у Львівській області викрили на хабарі у розмірі 1500 доларів.