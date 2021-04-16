Чиновника Київської ОДА затримали на хабарі у 10 тисячі доларів: що відомо

Цитата

"Посадовець, будучи колишнім працівником Антимонопольного комітету України, вимагав неправомірну вигоду від підприємця в сумі 10 тис. доларів. Натомість він мав вплинути на службову особу Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задля сприяння під час проведення перевірки суб’єкта господарської діяльності щодо дотримання антимонопольного законодавства", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Службовця затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.

Додамо

У Київській області повідомили про підозру головному державному ревізору-інспектору ГУ Державної податкової служби за вимагання і хабарі. Службовець вимагав 423 тис. грн від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій через виявлені у ході планової перевірки порушення податкового законодавства