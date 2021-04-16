Чиновника Киевской ОГА задержали на взятке в 10 тысяч долларов: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. При получении взятки 10 тыс долларов от львовского предпринимателя задержали начальника управления Киевской областной государственной администрации. За эту сумму он обещал помочь в проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
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"Чиновник, будучи бывшим работником Антимонопольного комитета Украины, требовал неправомерную выгоду от предпринимателя в сумме 10 тыс долларов США. Вместо этого он должен повлиять на должностное лицо Западного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины для содействия при проведении проверки субъекта хозяйственной деятельности по соблюдению антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Детали
Служащий задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды.
Добавим
В Киевской области сообщили о подозрении главному государственному ревизору-инспектору ГУ Государственной налоговой службы за вымогательство и взятки. Служащий требовал 423 тыс. грн от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушения налогового законодательства