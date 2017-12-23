Чинний чемпіон Англії всьоме втратив очки в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На "Гудісон Парк" в Ліверпулі до ФК "Евертон" завітали в гості футболісти чинного чемпіона Англії лондонського "Челсі". Зустріч проходила в рамках 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, передає УНН.
В одній з флангових атак лондонців двічі м'яч з лінії власних воріт виносив капітан "ірисок" Філ Ягелка після ударів Бакайоко.
Наприкінці першої половини Педро пробив щосили, але з верхнього ближнього кута воріт м'яч парирував воротар Пікфорд.
По перерві "сині" не збавляли обертів. Еден Азар завдавав гострого дальнього удару низом з яким із труднощами впорався Пікфорд. Від захисника Ешлі Уільмса м'яч потрапляв у каркас воріт "Евертона". Натомість господарі могли завершити гру і на свою користь одним моментом – Майклу Кіну не вистачило кількох сантиметрів аби забити ударом головою (0:0).
Відзначимо, що "Челсі" мають 39 очок і відстають від другого колективу АПЛ "Манчестер Юнайтед" на 2 очки. "Евертон" йде 9-м (26 пунктів).
Як повідомляв УНН, "Арсенал" і "Ліверпуль" зіграли внічию у центральні грі туру АПЛ.