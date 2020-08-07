Чинні чемпіони НБА завдали поразки "Орландо"

Вже на старті зустрічі канадський колектив пішов у відрив та вигравав з розгромним рахунком 21:6. Надалі “Репторс” втримували комфортну перевагу в більше, ніж 10 очок та виграли поєдинок — 109:99.

За “Торонто” 21 балом та 10 передачами відзначився Ванвліт, 15 очок додав Сіакам, 14 Пауелл. У складі “Орландо” по 15 пунктів в активі Фурньє і Росса.

Додамо, “Торонто” займає друге місце на Сході із 49 виграшами і 18 програшами. У “Орландо” тільки 32 перемоги.